«Платон мне друг, но истина дороже!» Смею заверить читателей: Надежда Савченко не получит Нобелевскую премию в области физики. Как и в области литературы. Но и читатели этой моей колонки – не получат. Собственно, Савченко на такое высокое международное признание не претендует. Хотя популярность её в нашей стране стремительно растёт. Её рейтинг ежедневно поднимают украинские политологи и политики. Так и хочется сказать: граждане обслуживающие политологи и порочные политики, остановите свои инвективы, перестаньте изрекать патриотические благоглупости! Избивая словами и бездоказательными подозрениями Надежду Савченко, вы совсем не способствуете освобождению наших солдат и офицеров из российского (именно так) плена. Семен Глузман , психиатр

Фото: EPA/UPG

Всё это уже было. Совсем недавно, в годы царствования в СССР плохо понимавших реальность кремлевских геронтократов во главе с Леонидом Брежневым. И тогда, в тоталитарном СССР, были договорные обмены и внезапные освобождения. Именно так был освобожден из Владимирской тюрьмы мой лагерный друг Володя Буковский, его обменяли на чилийского коммуниста Корвалана. Так же, в результате интенсивных общественных кампаний в цивилизованных странах, был освобожден из Днепропетровской специальной психиатрической больницы МВД СССР мой старый киевский приятель Леонид Плющ. В результате давления цивилизованного Запада сумела уехать из СССР (а не сесть во второй раз в тюрьму КГБ) Надежда Свитлычная… Примеры можно продолжать. И тогда, в 70-ые годы, предшественники и учителя Путина настаивали: давайте договариваться тихо, без публичных скандалов! Но мама Буковского, жена Плюща и друзья и родственники Свитлычной не хотели никаких тайных договоров. Они кричали, требовали и, в конце концов, победили.

Здесь, в 2017 году, к сожалению, похожая ситуация. Глубоко аморальные украинские политики-переговорщики пытаются тихо договориться с подобными себе с российской стороны.

Украинские рыцари плаща и кинжала (СБУ), давно и глубоко погрязшие в коррупции и непрофессионализме, хотят продолжения тихих переговоров с нерукопожатными вассалами Кремля.

Знаю, Надежда Савченко – плохой политик. Непоследовательная, слишком эмоциональная и т. д. и т. п. Но у неё есть одно достоинство – она откровенна, она говорит вслух. С точки зрения привычного политического порочного «реального здравого смысла» она иногда выглядит смешной. Мы не можем объявить всерьез войну России. Мы не можем ожидать от Путина и его окружения обычного человеческого милосердия. Спасать своих соотечественников мы можем лишь так: постоянно, громко, детально публикуя, в том числе и на цивилизованном Западе, списки наших военнопленных. Солдат так и не объявленной нашим Президентом войны.

Тогда, в 70-ые годы прошлого века, офицеры КГБ уговаривали маму Буковского и жену Плюща: «Остановитесь, вы мешаете принять правильное, гуманное решение…». Их советы, к счастью, не принимали всерьез. И Володя, и Лёня оказались на свободе.

Вот и всё, что я хотел сказать по этому поводу. Я не знаком с Савченко, не являюсь поклонником её политических талантов. Но – «Платон мне друг, но истина дороже!»