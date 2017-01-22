Четверо военных ранены на Донбассе в воскресенье Боевики 24 раза открывали огонь по украинским позициям.

Четверо военных получили ранения в результате боевых действий на Донбассе в воскресенье, 22 января. Об этом говорится в вечерней сводке штаба АТО.

С 00:00 до 18:00 воскресенья боевики "ДНР" и "ЛНР" 24 раза открывали огонь по позициям украинских военных.

На мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по позициям в Лебединском, Марьинке, Чермалыку, Широкино и Водяном. По Марьинке, Новотроицкому и Красногоровке огонь вели снайперы.

На луганском направлении, по данным штаба АТО, из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали села Новоалександровка и Новозвановка Попаснянского района Луганской области.

На донецком направлении велся минометный и снайперский огонь в направлении поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области. По Новгородскому, Авдеевке и Зайцево стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, что за прошедшие сутки, 21 января, российско-оккупационные войска 33 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе, однако погибших или раненых среди украинских военных не было.