Четверо военных ранены на Донбассе в воскресенье
Боевики 24 раза открывали огонь по украинским позициям.
Четверо военных получили ранения в результате боевых действий на Донбассе в воскресенье, 22 января. Об этом говорится в вечерней сводке штаба АТО.
С 00:00 до 18:00 воскресенья боевики "ДНР" и "ЛНР" 24 раза открывали огонь по позициям украинских военных.
На мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по позициям в Лебединском, Марьинке, Чермалыку, Широкино и Водяном. По Марьинке, Новотроицкому и Красногоровке огонь вели снайперы.
На луганском направлении, по данным штаба АТО, из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали села Новоалександровка и Новозвановка Попаснянского района Луганской области.
На донецком направлении велся минометный и снайперский огонь в направлении поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области. По Новгородскому, Авдеевке и Зайцево стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.
Напомним, что за прошедшие сутки, 21 января, российско-оккупационные войска 33 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе, однако погибших или раненых среди украинских военных не было.