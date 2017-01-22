​В Днепре открыли памятник воинам УНР Монумент в форме креста установлен на Соборной площади.

В воскресенье, 22 января, в Днепре (бывший Днепропетровск) открыли памятник воинам армии Украинской Народной Республики, существовавшей в 1917-1921 годах.

Фото: dniprorada.gov.ua

Открытие монумента было приурочено к Дню соборности Украины, который отмечается в этот день, сообщает пресс-служба мэрии Днепра.

Автор памятника - украинский скульптор армянского происхождения Гарник Хачатурян. Монумент выполнен в форме креста, который использовался в наградах и знаках УНР. На нем изображены украинский герб и меч.

Памятник установили на Соборной площади (бывшая Октябрьская), неподалеку от места, где похоронены 14 воинов УНР из полка "Вольных казаков".

Фото: oblrada.dp.gov.ua

Напомним, День соборности отмечается ежегодно 22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения УНР и Западно-Украинской Народной Республики в единое государство.