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Завтра в Киеве до -1 градуса

Температура воздуха ночью -4..-6 градусов.

Завтра в Киеве до -1 градуса
Фото: Макс Требухов

23 января в Киеве будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный 5-10 м/с, температура воздуха ночью -4..-6 градусов, днем -1..+1 градус.Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -5...-10 градусов, днем -2...+3 градуса.

В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -10...-15 градусов, днем 2...-3 градуса.

В Моршине без существенных осадков, температура ночью -7...-9 градусов, днем +3...+5 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью -8...-10 градусов, днем 0...+2 градуса.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -9...-11 градусов, днем +1...+3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -2...-9 градусов, днем -3...+3 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -4...-10 градусов, днем -4...+3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -4...-10 градусов, днем +1...-5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -4...-10 градусов, днем -1...+4 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -5 ..- 10 градусов, днем +2...+7 градусов.

В Ялте без существенных осадков, температура ночью -1..+1 градус, днем +5..+7 градусов.

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Тэги: прогноз погоды

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