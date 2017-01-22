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ОБСЕ сообщила о критическом положении жителей двух поселков на Донбассе

В Крутой Балке и Бетманово на линии фронта нет света.

ОБСЕ сообщила о критическом положении жителей двух поселков на Донбассе
Александр Хуг

Ситуация в двух поселках: Крутой Балке и Бетманово (бывший Красный Партизан) Ясиноватского района Донецкой области очень сложная, заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Гражданское население в Крутой Балке и Красном Партизане сообщило нам, что эта ночь была спокойной. Особенно гражданское население отмечает, как сложно приходится выживать, так как они страдают без электричества... Ситуация, где живут люди, очень сложная - нет света и доступа к другим возможностям. Без света нет возможности зарядить телефон, чтобы общаться и слушать новости, чтобы понимать, что происходит. Постоянный риск обстрела из тяжелой артиллерии есть",- сказал журналистам Хуг, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, ОБСЕ будет продолжать наблюдать за выполнением достигнутых договоренностей сторон. "Самое время выполнять все то, о чем договорились. Нет времени на дискуссии",- подчеркнул Хуг.

Оба поселка находятся на линии разграничения, однако Крутая Балка контролируется Вооруженными силами Украины, а Бетманово – незаконными вооруженными формированиями.

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Тэги: ОБСЕ, Донецкая область, боевые действия на востоке Украины

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