Сутки на Донбассе прошли без потерь для сил АТО Состоялись 33 обстрела.

Фото: Макс Левін

За прошедшие сутки, 21 января, российско-оккупационные войска 33 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе, однако погибших или раненых среди украинских военных не было.

Об этом сообщает штаб АТО.

На Мариупольском направлении, используя минометы, враг обстреливал Водяное, из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по Павлополю, Лебединскому, Гранитному, Новогригорьевке, Водяному, Талаковке и Широкино. По Лебединском вел огонь и снайпер.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Авдеевку, Зайцевое и Новгородское.

На Луганском направлении из минометов открывали огонь по Троицкому, а из гранатометов и стрелкового оружия – по Новоалександровке, Валуйскому, и Новозвановке.

Напомним, в пятницу, 20 января, на Донбассе погиб один военный.