Военнослужащий погиб в ДТП в Мариуполе Еще один военнослужащий доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Фото: dn.npu.gov.ua

Один военнослужащий погиб и один госпитализирован в результате дорожно-транспортного происшествия в Мариуполе, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"21 января в г. Мариуполь произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух военнослужащих Вооруженных сил Украины. Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением", - говорится в нем.

В результате ДТП один военнослужащий погиб на месте, второй военнослужащий доставлен в больницу скорой медицинской помощи г. Мариуполь в тяжелом состоянии. С целью выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.

На сайте ГУНП в Донецкой области сообщается о ДТП в Мариуполе, в результате которого погиб пассажир автомобиля, а водитель в тяжелом состоянии был госпитализирован. Авария произошла в Кальмиуском районе города в субботу около 16:00. Сообщается, что автомобиль Nissan Sunny въехал в препятствие.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие", - сообщили в полиции.

Являются ли участники данного ДТП военнослужащими, на сайте полиции не уточняется.

Ранее сообщалось, что в ДТП попал рейсовый автобус "Ивано-Франковск - Луцк", восемь человек госпитализированы.