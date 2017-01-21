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Боевики 21 раз обстреляли силы АТО на Донбассе с начала суток

Большинство обстрелов враг сосредоточил на Мариупольском направлении.

Боевики 21 раз обстреляли силы АТО на Донбассе с начала суток
Фото: facebook.com/ato.news

Штаб Антитеррористической операции на Донбассе с начала суток зафиксировал 21 обстрел боевиками позиций украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба в вечерней сводке.

Большинство обстрелов боевики сегодня сосредоточили на Мариупольском направлении. Используя минометы, они обстреливали Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты неоднократно вели огонь по Лебединском, Новогригорьевке, Водяном, Талаковке и Широкино.

На Донецком направлении враг из гранатометов и стрелкового оружия обстрелял Зайцево и Новгородское. На Луганском - из минометов обстрелял Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новоалександровку и Новозвановку.

Как сообщалось, в пятницу, 20 января, боевики на Донбассе 25 раз открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины

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