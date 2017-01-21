В Шполе двое мужчин утонули в выгребной яме Рабочие должны были очистить затопленный жидкими нечистотами коллектор.

архивное фото Фото: dsns.gov.ua

В пятницу, 20 января, в Шполе (Черкасская область) двое мужчин утонули в выгребной яме.

Как сообщает пресс-служба местного управления ГосЧС, они проводили работы по очистке канализационной трубы на территории ресторана по улице Соборная.

"В затопленном жидкими нечистотами коллекторе глубиной около 4 метров одному из рабочих стало плохо, и он потерял сознание. На помощь бросился его коллега, однако, надышавшись парами, тоже ушел на дно", - заявили спасатели.

После откачки нечистот специалисты Шполянской пожарно-спасательной части, которые прибыли на место происшествия, подняли тела погибших на поверхность.

Напомним, что похожий случай произошел в Черкассах летом прошлого года.

Хозяин дома попробовал самостоятельно почистить канализационный коллектор, спустился на дно и потерял сознание. Чтобы помочь пострадавшему, на дно ямы спустился его родственник, который, не успев оказать помощь, также потерял сознание. На помощь прибежал сосед. Он тоже спустился в коллектор и потерял сознание.

Тела погибших подняли на поверхность спасатели в специальных защитных костюмах и противогазах.