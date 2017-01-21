УПЦ МП проведет во всех храмах панихиды по защитникам Донецкого аэропорта Службы организованы по личному благословению митрополита Онуфрия.

Фото: Сергей Нужненко

В субботу-воскресенье все храмы УПЦ Московского патриархата проведут панихиды по защитникам Донецкого аэропорта.

Об этом сообщила пресс-служба УПЦ МП.

"21-22 января 2017 года в связи с Днем памяти защитников Донецкого аэропорта по благословению блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, во всех монастырях и на приходах Украинской православной церкви [Московского патриархата] будут совершены панихиды по погибшим воинам. Соответствующий циркуляр был направлен всем епархиальным преосвященным Украинской православной церкви", - говорится в заявлении церкви.

Раньше УПЦ МП неоднократно обвиняли в том, что ее священники симпатизируют пророссийским боевикам на Донбассе. Митрополит УПЦ Александра Драбинко в интервью LB.ua недавно признал, что "большинство тех, кто симпатизировал украинской национальной идее, сейчас находятся в Киевском патриархате", а "УПЦ превратилась в некий островок русской идентичности".

Напомним, что два года назад после 242 дней обороны украинские военные покинули Донецкий аэропорт, который был полностью разрушен в результате боевых действий. За последние дни там погибли около 60 бойцов. 22 января 2015 года здание нового терминала окончательно рухнуло.