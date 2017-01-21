Эффект Трампа
Эффект Трампа
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Кому мешали ФОПы?
Кому мешали ФОПы?
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
«Из ста вернулось пятеро»
«Из ста вернулось пятеро»
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
ГлавнаяОбществоВойна

Украина поддержала планы ОБСЕ обеспечить круглосуточную работу наблюдателей на Донбассе

Об этом заявил начальник Генштаба Виктор Муженко.

Украина поддержала планы ОБСЕ обеспечить круглосуточную работу наблюдателей на Донбассе
Фото: EPA/UPG

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поддерживает намерение ОБСЕ обеспечить работу наблюдателей на Донбассе в круглосуточном режиме.

Об этом сказал начальник Генштаба Виктор Муженко, который встретился с главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрулом Апаканом.

"Мы поддерживаем намерения СММ ОБСЕ о предоставлении своим наблюдателям дополнительного оборудования и развертывания передовых наблюдательных постов на оккупированных территориях Донбасса", - цитирует Муженко пресс-служба Минобороны.

Стороны обсудили проблемные вопросы оптимизации и повышения эффективности работы миссии ОБСЕ в наблюдении за ситуацией в зоне проведения АТО и соблюдением режима прекращения огня.

Напомним, что после недавних визитов в Киев и Москву глава МИД Австрии Себастьян Курц заявил о намерении увеличить количество наблюдателей СММ ОБСЕ и организовать их наблюдения в ночное время, когда в основном происходят боевые действия на Донбассе.

Новости по теме:

Тэги: ОБСЕ, боевые действия на востоке Украины, Виктор Муженко

Читайте в разделе