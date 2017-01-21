Украина поддержала планы ОБСЕ обеспечить круглосуточную работу наблюдателей на Донбассе Об этом заявил начальник Генштаба Виктор Муженко.

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поддерживает намерение ОБСЕ обеспечить работу наблюдателей на Донбассе в круглосуточном режиме.

Об этом сказал начальник Генштаба Виктор Муженко, который встретился с главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрулом Апаканом.

"Мы поддерживаем намерения СММ ОБСЕ о предоставлении своим наблюдателям дополнительного оборудования и развертывания передовых наблюдательных постов на оккупированных территориях Донбасса", - цитирует Муженко пресс-служба Минобороны.

Стороны обсудили проблемные вопросы оптимизации и повышения эффективности работы миссии ОБСЕ в наблюдении за ситуацией в зоне проведения АТО и соблюдением режима прекращения огня.

Напомним, что после недавних визитов в Киев и Москву глава МИД Австрии Себастьян Курц заявил о намерении увеличить количество наблюдателей СММ ОБСЕ и организовать их наблюдения в ночное время, когда в основном происходят боевые действия на Донбассе.