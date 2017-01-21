​Рейсовый автобус "Ивано-Франковск - Луцк" попал в ДТП, восемь человек госпитализированы Водитель ехавшего навстречу минивена выехал из своей полосы.

Фото: galka.if.ua

В субботу утром в селе Ныжнев (Тлумачский район Ивано-Франковской области) в лобовом столкновении разбились автобус "Эталон" и минивен FIAT Scudo.

Местное издание "Галка" со ссылкой на полицию пишет, что водитель FIAT выехал на встречную полосу и врезался в автобус, который выбросило в кювет.

Пострадали водитель минивена и семь пассажиров обоих транспортных средств. Всех их доставили в больницу. Среди госпитализированных - шестилетний ребенок.

Фото: galka.if.ua

Напомним, что за последние дни в Украине произошел целый ряд с участием пассажирских транспортных средств.

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10 января,возле села Тепличное на Донецком шоссе в Запорожской области перевернулся автозак, перевозивший 11 заключенных. Один человек получил закрытый перелом.