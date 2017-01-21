​Горбулин оценил перспективы сделки по Украине между США и Россией Директор НИСИ советует не слушаться Киссинджера.

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Директор Национального института стратегических исследований и советник президента Украины Владимир Горбулин считает, что "большая сделка" по Украине между США и Россией будет невозможна без согласия Киева.

Об этом говорится в его статье для газеты "Зеркало недели. Украина".

"Следует понимать, что для заключения подобных "Больших сделок" всегда требуется очень специфический международный контекст - либо монопольное положение подписантов на международной арене, либо тотальное согласие подавляющего большинства международных субъектов на предложенное решение. И даже тут есть немаловажный фактор - согласие страны, в отношении которой такое решение может быть принято", - заявил Горбулин.

"Можно с определенными оговорками поверить в вероятность сделки по Сирии (Башару Асаду деваться особо некуда, и без непосредственной поддержки России его перспективы весьма призрачны, в т.ч. - его физическая безопасность). Можно поверить в вероятность сделки по другим вопросам. Но если мы говорим о сделке по Украине, то здесь возникают сомнения в том, что она может быть реализована без желания самой Украины. Хотя Россия и поддерживаемые ею боевики, похоже, считают, что у нас тут все зиждется на "американских ЧВК" и некоей призрачной "помощи американской военщины", однако, как мы понимаем, реальность совершенно иная", - считает советник президента.

В то же время он считает, что Украина должна очень серьезно относиться к участию Генри Киссинджера в разработке плана по решению конфликта на Донбассе, так как он "по сути уничтожил демократическое вьетнамское государство".

Горбулин пишет, что Парижское мирное соглашение от 1973 года, за которые Киссинджер получил Нобелевскую премию мира, на самом деле привело к тому, что коммунистический Северный Вьетнам при поддержке СССР просто захватил Южный. "Если мы заменим "Южный Вьетнам" на Украину, а "Северный Вьетнам" на "ДНР/ЛНР" то будем не так уж далеки в своих аналогиях", - заявил он.

"Однако есть и важное отличие: мы последние 3 года отстаиваем свою свободу своими силами (хоть и при поддержке мирового сообщества), и какой-либо вывод призрачных "американских войск" нас не сильно беспокоит ввиду их отсутствия", - добавил Горбулин.

Напомним, в конце ноября немецкое издание Bild написало, что Киссинджер выступил в поддержку "господства России в бывших советских республиках, начиная от Беларуси и Украины и заканчивая Грузией и Казахстаном". Кроме того, должен быть выработан "план политического и экономического развития Украины".

Основная идея Киссинджера заключается в том, что Россия "гарантирует безопасность востока Украины и постепенно уходит оттуда". В свою очередь, Запад закрывает "крымский вопрос". Оккупация Крыма не будет признаваться официально, но перестанет быть темой между США и Россией.

Концепция якобы уже получила название "конструктивного сотрудничества" и "нормализации отношений", а прямые переговоры в настоящее время ведутся через посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка.

О том, что 93-летний американский политик Генри Киссинджер, ранее занимавший должность Госсекретаря при президенте Никсоне, может стать посредником между США и Россией, в середине ноября писала британская Financial Times.