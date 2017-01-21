В центре Киева произошел пожар в крымскотатарском кафе "Мусафир" Причиной возгорания стало попадание искр на жировые отложения в вентиляционной шахте.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

В пятницу, 20 января, в центре Киева произошло возгорание в кафе крымскотатарской кухни "Мусафир", которое находится на улице Саксаганского на первом этаже четырехэтажного здания.

Как сообщает пресс-служба столичного управления ГосЧС, сообщение об инциденте поступило спасателям в 17:53. Приехавшие на место пожарные выяснили, что возгорание произошло в вентиляционной шахте.

В течение нескольких минут огонь был потушен. Пожар повредил вентиляционную шахту и электропроводку. По предварительным данным, причиной возгорания стало попадание искр на жировые отложения в вентиляционной шахте.

Во время тушения пожара спасатели вывели из заведения на безопасное расстояние 30 человек, никто не пострадал. На месте происшествия работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 16 человек личного состава.

В фейсбуке кафе "Мусафир" говорится, что оно будет закрыто в ближайшие дни для устранения последствий пожара.