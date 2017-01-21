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Рубан признался в организации встречи Савченко с Захарченко и Плотницким

"Как только представился случай, я организовал встречу в Минске".

Рубан признался в организации встречи Савченко с Захарченко и Плотницким
Владимир Рубан
Фото: strana.ua

Руководитель центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан признался, что это он организовал встречу депутата Надежды Савченко с так главарями боевиков Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Об этом он сказал в эфире "Громадського".

По его словам, Савченко хотела присоединиться к процессу освобождения украинских заложников и "увидеть все это изнутри", поэтому "как только представился случай, я организовал встречу в Минске". Рубан также заявил, что встреча не была тайной.

Напомним, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Об этом стало известно лишь спустя несколько дней. 12 декабря Савченко заявила, что встреча прошла в "трехстороннем минском формате" с присутствием российской стороны и с присутствием Захарченко и Плотницкого от "ДНР" и "ЛНР".

После этого Савченко была исключена из фракции "Батькивщина", из делегации в ПАСЕ, а вскоре может лишиться места в комитете по национальной безопасности и обороны.

При этом Савченко планирует новые встречи с Захарченко и Плотницким и рассчитывает провести одну из них в Киеве.

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Тэги: Надежда Савченко, Игорь Плотницкий, Александр Захарченко, Рубан Владимир

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