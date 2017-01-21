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В Мариуполе произошел пожар в здании полиции
Дом старый, и электросети могли не выдержать нагрузки.
В пятницу, 20 января, около 22 часов в Мариуполе произошел пожар в одноэтажном здании по ул. Греческой, 11, где находится отдел контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы управления превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области.
Об этом пишет местное издание "Мариупольские новости".
От огня пострадал один кабинет, есть незначительные повреждения в других помещениях, сообщает пресс-служба областного главка полиции.
Предварительная причина пожара – короткое замыкание. Здание старое, и электросети могли не выдержать нагрузки.
По данному факту проводится проверка.