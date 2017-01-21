В Мариуполе произошел пожар в здании полиции Дом старый, и электросети могли не выдержать нагрузки.

Фото: полиция Мариуполя

В пятницу, 20 января, около 22 часов в Мариуполе произошел пожар в одноэтажном здании по ул. Греческой, 11, где находится отдел контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы управления превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области.

Об этом пишет местное издание "Мариупольские новости".

От огня пострадал один кабинет, есть незначительные повреждения в других помещениях, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание. Здание старое, и электросети могли не выдержать нагрузки.

По данному факту проводится проверка.

Фото: полиция Мариуполя

Фото: полиция Мариуполя

Фото: полиция Мариуполя