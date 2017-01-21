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В Ивано-Франковской области чиновники сельсовета требовали $180 тыс. взятки за 2 га земли

В схему входили сельский голова, землеустроитель и зампредседателя-участник АТО.

В Ивано-Франковской области чиновники сельсовета требовали $180 тыс. взятки за 2 га земли
Фото: npu.gov.ua

180 тысяч долларов США требовали чиновники сельсовета в Ивано-Франковской области от предпринимателя за выделение земельных участков. Правоохранители задержали взяточников во время получения неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полицейские установили, что должностные лица сельского совета организовали механизм вымогательства при решении земельных вопросов. В схему входили сельский голова, специалист-землеустроитель и заместитель председателя исполнительного комитета-участник АТО, который выступал в роли посредника.

"Оперативники Управления защиты экономики в Ивано-Франковской области и следователи областной полиции задокументировали факт вымогательства ими 180 тысяч долларов США от предпринимателя и получения части обусловленной суммы. За указанные средства пообещали выделить мужчине 2 га земли", - говорится в сообщении.

20 января чиновников задержали полицейские во время получения 3 тысяч долларов США в качестве первого "взноса" за решение земельного вопроса. Посредника задержали в кафе возле сельсовета. Он успел отдать чиновникам их часть. Председателя сельсовета и землеустроителя задержали в помещении учреждения.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось о задержании врио замначальника Львовской таможни при получении $15 тыс. взятки.

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Тэги: взяточничество, Ивано-Франковская область, Национальная полиция

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