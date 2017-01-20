Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
Кому мешали ФОПы?
Кому мешали ФОПы?
«Из ста вернулось пятеро»
«Из ста вернулось пятеро»
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
Эффект Трампа
Эффект Трампа
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Солдат-срочник погиб в Николаевской области

Военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Солдат-срочник погиб в Николаевской области

В военной части в Николаевской области погиб военнослужащий срочной службы, сообщается на странице Сухопутных войск Украины в Фейсбуке.

"Сегодня, 20 января, около 16:30 в одной из военных частей Николаевской области в результате нарушения правил безопасности получил ранение, несовместимое с жизнью военнослужащий срочной службы", - говорится в сообщении.

С целью выяснения причин и обстоятельств, приведших к гибели военнослужащего, командование воинской части совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводит расследование.

Руководство Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Военнослужащий-срочник погиб во время учений в Николаевской области в декабре 2015.

Новости по теме:

Тэги: солдаты, погибшие, Вооруженные Силы Украины, Николаевская область

Читайте в разделе