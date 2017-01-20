Солдат-срочник погиб в Николаевской области Военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

В военной части в Николаевской области погиб военнослужащий срочной службы, сообщается на странице Сухопутных войск Украины в Фейсбуке.

"Сегодня, 20 января, около 16:30 в одной из военных частей Николаевской области в результате нарушения правил безопасности получил ранение, несовместимое с жизнью военнослужащий срочной службы", - говорится в сообщении.

С целью выяснения причин и обстоятельств, приведших к гибели военнослужащего, командование воинской части совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводит расследование.

Руководство Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Военнослужащий-срочник погиб во время учений в Николаевской области в декабре 2015.