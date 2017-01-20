Двух полицейских задержали на взятке в Днепропетровской области Чиновники требовали ₴20 тыс. за закрытие уголовного дела, но согласились на ₴15 тыс.

Фото: Макс Левин

Руководители Апостоловского отделения полиции Днепропетровской области разоблачены во взяточничестве. Чиновники требовали 20 тысяч гривен с местного жителя за закрытие уголовного производства, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Согласно сообщению, мужчина обратился с соответствующим заявлением в УВБ полиции, где рассказал, что некоторое время назад он в лесу заготовил дрова. Намеревался забрать их собственным автомобилем, однако был задержан полицией за нелегальную порубку леса. Автомобиль изъяли, в отношении нарушителя начали уголовное производство по ст.246 (Незаконная порубка леса) УК Украины.

"Впоследствии мужчина наведался в отделение полиции, чтобы решить вопрос возврата автомобиля. Но начальник Апостоловского ОП вместе со своим заместителем поставили условие – 20 тысяч гривен за машину и закрытие уголовного производства. Правда, потом чиновники согласились на сумму в 15 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

При содействии руководства полиции ГУ в Днепропетровской области внутренней безопасностью было задокументировано два этапа передачи средств – 3 и 12 тысяч гривен. После получения второго "транша" неправомерной выгоды старшего лейтенанта и майора полиции задержали с вещественными доказательствами.

Следственным отделом областной прокуратуры в отношении фигурантов начато уголовное производство по ч.3 ст.368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным) УК Украины. 29-летний начальник отделения задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения его заместителю.

Ранее сообщалось о задержании врио замначальника Львовской таможни при получении $15 тыс. взятки.