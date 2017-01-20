Эффект Трампа
Эффект Трампа
Кому мешали ФОПы?
Кому мешали ФОПы?
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
«Из ста вернулось пятеро»
«Из ста вернулось пятеро»
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Задержанный в "Жулянах" узбек оказался родственником Ислама Каримова

Акбарали Абдуллаев сбежал из Ташкента вскоре после смерти президента.

Задержанный в "Жулянах" узбек оказался родственником Ислама Каримова
​Акбарали Абдуллаев
Фото: fergananews.com

Гражданин Узбекистана, о задержании которого 19 января сообщила прокуратура Киева, оказался родственником скончавшегося президента Узбекистана Ислама Каримова.

Об этом сообщили "Радио Свобода" в пресс-службе Соломенского райсуда города Киева, который арестовал узбека.

Имя задержанного - Акбарали Абдуллаев, он племянник Татьяны Каримовой, вдовы президента.

В 2014 году его арестовали в Узбекистане по обвинению в совершении тяжких экономических преступлений, он был привлечен к ответственности в ходе судебного процесса по делу группировки, прозванной "Кувасайская мафия". Согласно некоторым неофициальным источникам, Акбарали Абдуллаев был арестован по личному указанию президента Каримова.

По неофициальным данным, Абдуллаев сбежал из-под стражи из Ташкента 3 сентября минувшего года - вскоре после того Ислам Каримов скончался. "Ему помогли работники паспортного стола Яккасарайского района столицы. Он оформил себе новый паспорт за больше деньги. Позднее один из работников паспортного стола был осуждён за это преступление", - рассказал "Фергане" информированный источник в Ташкенте.

В настоящее время находившийся в международном розыске мужчина обвиняется в присвоении денег в размере более 91 миллиона долларов США, в сокрытии денег в размере 200 миллионов долларов США и 271 тысячи евро, а также в извлечении в ходе своей преступной деятельности прибыли в размере 77,4 миллиона швейцарских франков и 200 тысяч латвийских латов.

На данный момент Абдуллаев содержится в следственном изоляторе МВД Украины в Киеве.

Новости по теме:

Тэги: Узбекистан, Ислам Каримов, Акбарали Абдуллаев

Читайте в разделе

  • Военный погиб в пятницу на Донбассе
    Военный погиб в пятницу на Донбассе
    Один украинский военнослужащий погиб из-за обстрелов на Донбассе в пятницу, сообщает штаб АТО. Всего зафиксировано 10 обстрелов. На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты…
  • День Соборності, Свободи... і Розвитку?
    Надто довго День Соборності, 22 січня, лишався “напівсвятом”, ще одним днем з нашої буремної історії, що мав чисто символічне значення у сьогоденні.
  • Один из николаевских дебоширов снова попал в полицию
    Один из николаевских дебоширов снова попал в полицию
    Житель Николаева Артем Слободянник, который летом 2016 года был один из участников дебоша в центре города и сейчас находится под домашним арестом, снова попал в полицию. Как сообщает издание "Преступности…
  • В "ДНР" обстреляли автобус
    В "ДНР" обстреляли автобус
    Утром 20 января в районе Еленовки на оккупированной части Донецкой области был обстрелян гражданский автобус. Получила ранения местная жительница. Штаб АТО в своем сообщении утверждает, что обстрел осуществили…
  • Одесская полиция задержала водителя, убегавшего от них на трех колесах
    Одесская полиция задержала водителя, убегавшего от них на трех колесах
    Патрульная полиция Одессы 20 января задержала водителя, который передвигался по городу на трех колесах и со сработавшей подушкой безопасности. Об этом сообщила пресс-служба полиции. Утром патрульные…
  • В столичном Гидропарке произошла драка со стрельбой
    В столичном Гидропарке произошла драка со стрельбой
    Три человека получили ранены в результате драки со стрельбой на территории Гидропарка в Киеве. Сообщение о том, что в Гидропарка неизвестный устроил стрельбу, поступило в полицию около 22:00 19 января…
  • Проезд в киевских маршрутках подорожает на гривну
    Проезд в киевских маршрутках подорожает на гривну
    С субботы, 21 января, проезд в киевских маршрутках подорожает на гривну. Как сообщил изданию "Сегодня" начальник коммунальной службы перевозок КГГА Сергей Савтырь, во всех частных маршрутках Киева проезд…
  • Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
    Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
    Читатели LB.ua помогли ветерану АТО Юрию Рунову, о котором мы писали в 2014-2015 годах, оплатить тренажер для реабилитации. Небольшими частями Юрию пожертвовали около 5000 грн, а 19 января кто-то перевел…
  • В субботу в Киеве до +1 градуса
    В субботу в Киеве до +1 градуса
    В субботу, 21 января, в Киеве облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем -1…
  • Комиссия КГГА проверит платежки киевлян за отопление
    Комиссия КГГА проверит платежки киевлян за отопление
    Жилищно-коммунальная инспекция КГГА проверит возможные злоупотребления, а также факты некорректных начислений жителям Киева за услугу централизованного отопления . Об этом сообщается на сайте КГГА. "В…