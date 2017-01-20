Задержанный в "Жулянах" узбек оказался родственником Ислама Каримова Акбарали Абдуллаев сбежал из Ташкента вскоре после смерти президента.

​Акбарали Абдуллаев Фото: fergananews.com

Гражданин Узбекистана, о задержании которого 19 января сообщила прокуратура Киева, оказался родственником скончавшегося президента Узбекистана Ислама Каримова.

Об этом сообщили "Радио Свобода" в пресс-службе Соломенского райсуда города Киева, который арестовал узбека.

Имя задержанного - Акбарали Абдуллаев, он племянник Татьяны Каримовой, вдовы президента.

В 2014 году его арестовали в Узбекистане по обвинению в совершении тяжких экономических преступлений, он был привлечен к ответственности в ходе судебного процесса по делу группировки, прозванной "Кувасайская мафия". Согласно некоторым неофициальным источникам, Акбарали Абдуллаев был арестован по личному указанию президента Каримова.

По неофициальным данным, Абдуллаев сбежал из-под стражи из Ташкента 3 сентября минувшего года - вскоре после того Ислам Каримов скончался. "Ему помогли работники паспортного стола Яккасарайского района столицы. Он оформил себе новый паспорт за больше деньги. Позднее один из работников паспортного стола был осуждён за это преступление", - рассказал "Фергане" информированный источник в Ташкенте.

В настоящее время находившийся в международном розыске мужчина обвиняется в присвоении денег в размере более 91 миллиона долларов США, в сокрытии денег в размере 200 миллионов долларов США и 271 тысячи евро, а также в извлечении в ходе своей преступной деятельности прибыли в размере 77,4 миллиона швейцарских франков и 200 тысяч латвийских латов.

На данный момент Абдуллаев содержится в следственном изоляторе МВД Украины в Киеве.