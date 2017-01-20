Один из николаевских дебоширов снова попал в полицию Артем Слободянник, находясь под домашним арестом, избил жену.

Житель Николаева Артем Слободянник, который летом 2016 года был один из участников дебоша в центре города и сейчас находится под домашним арестом, снова попал в полицию.

Как сообщает издание "Преступности.НЕТ", вечером 19 января в полицию поступила информация от женщины, что ее избил муж. Она рассказала, что ее муж, Александр Слободянник, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, избил ее и вместе с ребенком выгнал из дома. По словам женщины, владелицей квартиры является она, а мужчина даже в ней не прописан.

Слободянник встретил полицейских нецензурной лексикой и вел себя неадекватно. В ответ полицейские уложили его лицом в диван и надели наручники.

После этого Слободянник не успокоился и продолжил оскорблять полицейских: "Думаешь, эта твоя система… ты увидишь, какая это система. С*ка. Ты увидишь… Шо ты пи**р смотришь?.. Ты удивляешься? Когда тебя, с*ка, будут рвать, ты удивишься. Самых-самых-самых лучших адвокатов сюда и этих пид**асов, которые сегодня меня принимали на**й уволить. Уволить пид**ов вонючих. Я вас, с*ка, пид**асов сделаю на**й".

Наряд патрульной полиции доставил нарушителя в Ингульский райотдел полиции. По факту заявления об избиении было возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Сейчас Слободянник находится дома, так как статья, по которой было возбуждено новое уголовное производство, не классифицируется как тяжелая.

Напомним, в ночь на 30 августа 2016 года в Николаеве местные жители Артем Слободянник и Геннадий Симов устроили семейные разборки, бросаясь при этом на прохожих и полицейских. Слободянника полиция задержала, надев на него наручники. Второй, Симов, дважды ударил в лицо прохожего мужчину, после чего сел в свой автомобиль и уехал в райотдел за своим товарищем.

После инцидента троих николаевских патрульных уволили за бессилие в конфликте с "мажорами", еще одного понизили в должности, а четверо отделались дисциплинарным взысканием.

В ноябре 2016 года Слободяника и Симова начали судить по обвинению в хулиганстве и сопротивлении работникам полиции.