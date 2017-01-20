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В столичном Гидропарке произошла драка со стрельбой

Конфликт произошел в одном из кафе.

В столичном Гидропарке произошла драка со стрельбой
Архив
Фото: glavpost.com.ua

Три человека получили ранены в результате драки со стрельбой на территории Гидропарка в Киеве.

Сообщение о том, что в Гидропарка неизвестный устроил стрельбу, поступило в полицию около 22:00 19 января.

По прибытию правоохранители установили личности двух граждан - 37-летних жителей городов Киева и Броваров, которые во время драки в кафе применили оружие. В результате трое мужчин - двое киевлян и житель Черниговской области - получили ранения головы, грудной клетки и других частей тела. Пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает, сообщается на сайте полиции.

На месте инцидента нашли устройство для отстрела резиновыми пулями ПМ-РФ и 10 гильз.

Стрелявших задержали, начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

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Тэги: Киев, стрельба

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