Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации За два дня ему перечислили необходимую сумму.

Юрий Рунов Фото: facebook/iury.runov

Читатели LB.ua помогли ветерану АТО Юрию Рунову, о котором мы писали в 2014-2015 годах, оплатить тренажер для реабилитации.

Небольшими частями Юрию пожертвовали около 5000 грн, а 19 января кто-то перевел ветерану на счет 6000 грн одним платежем.

"Всем огромное спасибо за поддержку! Вопрос закрыт", - сообщил Рунов по телефону.

Напомним, Рунов весной 2014 года пришел добровольцем в 39-й батальон территориальной обороны Днепра, был командиром роты, участвовал в боях в Донецкой области. На войне у Юрия возникла болезнь коленей. По сути, у бойца разрушились хрящи в коленях, возникли проблемы с костями.

Болезнь впервые проявила себя летом 2014 года, но тогда Юрий вернулся в строй еще почти на год, побывал в окружении под Иловайском, в других горячих точках. Последние 2 месяца в АТО дались ротному особенно тяжело – он с трудом передвигался, и был вынужден лечь в больницу.

В государственном медучреждении смогли предложить лишь поставить импланты вместо своих суставов. На помощь пришли врачи из частной клиники Ilaya, которая занимается восстановлением костей и суставов с помощью стволових клеток. Волонтеры People`s Project собрали более 10 тыс евро на оплату лечения бойца. В 2016-м ему уже сделали 5 операций и еще столько же впереди.

Врачи прописали ветерану занятия на веломобиле – специальном тренажере для разработки ног. Тренажер ему еще осенью, по минимальной цене около 40 тыс грн и в рассрочку, до нахождения средств, предоставила компания-поставщик. Но Юрий с его военной пенсией до сих пор не мог закрыть долг перед продавцом.

Читатели LB.ua смогли собрать недостающую сумму.