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Комиссия КГГА проверит платежки киевлян за отопление

Существуют объективные факторы начислений, которые должны учитывать потребители.

Комиссия КГГА проверит платежки киевлян за отопление
Фото: kvitanciii.ru

Жилищно-коммунальная инспекция КГГА проверит возможные злоупотребления, а также факты некорректных начислений жителям Киева за услугу централизованного отопления .

Об этом сообщается на сайте КГГА.

"В столице есть две основные теплоснабжающие организации - «Киевэнерго» и «Еврореконструкция». Также есть потребители, которые по договору получают тепло от других частных предприятий и организаций. Однако, для всех без исключения киевлян должен действовать справедливый и понятный механизм начисления", - заявил зампредседателя КГГА Петр Пантелеев.

Он также отметил, что существуют объективные факторы начислений, которые должны учитывать потребители, но никаких махинаций с платежами быть не должно.

"В этом месяце в зоне обслуживания сместились даты снятия показаний счетчиков учета тепла. Если раньше снятие происходило с 19 до 26 числа, то декабрьские снятия происходили в последние дни месяца. Поэтому увеличился и период оплаты. Также жителям следует учитывать снижение температуры воздуха напрямую влияет на объем потребленного домом тепла. Однако, если все эти факторы учтены, но вы сомневаетесь в правильности счета за тепло, мы проведем соответствующее расследование, - отметил Пантелеев.

Напомним, с 10 января киевляне получили единые платежки с реквизитами на оплату всех коммунальных услуг. Однако оказалось, что уплатить по ним за свет пока нельзя.

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Тэги: Киев, КГГА, коммунальные платежи, коммунальные услуги, отопление, Петр Пантелеев

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