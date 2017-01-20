​Трое военных получили небоевые огнестрельные ранения на Донбассе Двое сами ранили себя, в третьего выстрелил сослуживец.

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Трое военных, которые принимают участие в боевых действия на востоке Украины, 19 января получили огнестрельные ранения в результате неосторожного обращения с оружием, сообщил LB.ua источник в полиции.

Двое военных сами ранили себя в ногу из автомата Калашникова. Один из них служит в Бахмуте (бывший Артемовск), другой - в Станице Луганской, оба военных доставлены в местные больницы.

В третьем случае военный был ранен из автомата Калашникова своим сослуживцем. Это произошло в селе Ключевое Великоновоселовского района. Стрелявший задержан, его жертва госпитализирована.

По каждому случаю начато уголовное производство по ч.1 ст.414 Уголовного кодекса.

Напомним, что в 2016 году небоевые потери ВСУ превысили боевые.