На Демеевском рынке в Киеве ночью сгорели восемь ларьков Жертв и пострадавших нет.

На Демеевском рынке в Голосеевском районе Киева произошел пожар.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

"20 января в 2:32 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Изюмской, что в Голосеевском районе столицы. Пожарные, прибывшие по вызову, установили, что на площади около 200 кв. м горят киоски, расположенные в торговом ряду", - говорится в сообщении.

Фото: dsns.gov.ua

В 3:31 пожар площадью 250 кв. м был локализован, а в 4:16 - ликвидирован.

В результате были повреждены восемь торговых киосков со строительными и промышленными товарами.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Жертв и пострадавших нет.

Причины возгорания устанавливают правоохранители.

Напомним, 12 января на заводе в Киеве взорвалась печь для выращивания кристаллов.