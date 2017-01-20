Патрульный инспектор Львова оштрафован на ₴1700 за хранение наркотиков Осужденный также должен оплатить 2222 грн судебных расходов.

Фото: npu.gov.ua

Инспектора управления патрульной полиции г. Львова, которого летом задержали за хранение наркотиков, суд признал виновным и назначил штраф 1700 грн.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Осужденный также должен оплатить судебные расходы за проведение экспертиз 2222 грн.

На время следствия подозреваемый был отстранен от исполнения обязанностей по решению Галицкого районного суда. Львова. К моменту вступления приговора в законную силу инспектор дальше будет отстранен от должности.

Приговор Жолковский суд вынес 10 января. У подсудимого есть 30 дней на подачу апелляции.

По информации прокуратуры, обыск проводили в рамках уголовного производства по факту злоупотребления работниками правоохранительных органов своим служебным положением и незаконного сбыта наркотических средств организованной группой. Однако в приговоре Жовкивского суда говорится, что полицейский незаконно приобрел наркотические средства у неустановленного лица без цели сбыта.

Напомним, в августе правоохранители во время обыска нашли у лейтенанта полиции наркотики и препарат для лечения от героиновой зависимости. На пакетах, в которых были наркотики, экспертиза обнаружили отпечатки пальцев полицейского, хотя он утверждал, что наркотики ему подбросили.