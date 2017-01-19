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ГлавнаяОбществоВойна

В Киеве арестовали грузинского добровольца АТО, которого разыскивает Россия

Украина может отказать стране-агрессору в экстрадиции задержанного.

В Киеве арестовали грузинского добровольца АТО, которого разыскивает Россия
Гия Церцвадзе

Соломенский районный суд Киева арестовал на 40 суток гражданина Грузии Гию Церцвадзе, который находится в международном розыске и был задержан в воскресенье в аэропорту "Жуляны".

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган в Фейсбуке.

По ее словам, что мужчина был объявлен в розыск Российской Федерацией по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.

Вместе с тем, во время суда адвокат задержанного сообщила, что ее подзащитный воевал на Донбассе на стороне украинских добровольческих сил, а обвинения российской стороны к нему сфабрикованы и носят политический характер.

В связи с этим прокуратура проводит проверку данной информации.

"Существует устоявшаяся практика невыдачи граждан, если это может угрожать их жизни и здоровью. В случае подтверждения информации об участии последнего в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих сил, стране-агрессору будет отказано в выдаче этого лица", - подчеркнула Сарган.

Напомним, ранее под Мариуполем задержали россиянина, воевавшего на Донбассе на стороне боевиков.

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Тэги: Россия, Киев, Грузия, Генпрокуратура, экстрадиция, боевые действия на востоке Украины

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