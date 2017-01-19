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Врио замначальника Львовской таможни задержан за взятку

Обязанности выполнения врио заканчивались 20 января 2017 года.

Врио замначальника Львовской таможни задержан за взятку
Архив
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники военной прокуратуры Западного региона и Национальной полиции задержали при получении более $5 тыс. взятки временно исполняющего обязанности заместителя председателя Львовской таможни Юрия Борисова.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В пресс-службе военной прокуратуры также подтвердили, что их сотрудники сейчас работают в помещении Львовской таможни.

Отмечается, что, в соответствии с приказами Государственной фискальной службы и Львовской таможни, обязанности выполнения врио замначальника заканчивались 20 января 2017 года.

Напомним, должностные лица Львовской таможни подделали документы и пропустили в Украину 10 ты. автомобилей с иностранной регистрацией без уплаты ввозной пошлины.

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Тэги: взяточничество, Львовская таможня

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