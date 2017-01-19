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В Днепре во время ныряния в прорубь мужчина сломал ногу
Травмированного эвакуировали скорая помощь.
В Днепре на Воронцовском пляже во время ныряния в прорубь получил травму один из местных "моржей".
Об этом сообщила пресс-секретарь ГосЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева, передает УНН.
Выбраться из воды мужчине помогли спасатели и волонтеры Красного Креста.
Впоследствии травмированного эвакуировала скорая помощь с подозрением на перелом ноги.
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