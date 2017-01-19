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В Днепре во время ныряния в прорубь мужчина сломал ногу

Травмированного эвакуировали скорая помощь.

В Днепре во время ныряния в прорубь мужчина сломал ногу
Фото: УНН

В Днепре на Воронцовском пляже во время ныряния в прорубь получил травму один из местных "моржей".

Об этом сообщила пресс-секретарь ГосЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева, передает УНН.

Выбраться из воды мужчине помогли спасатели и волонтеры Красного Креста.

Впоследствии травмированного эвакуировала скорая помощь с подозрением на перелом ноги.

Фото: УНН

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Тэги: Днепр (город), Крещение, Красный Крест

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