Строительство "Стены" на границе с РФ в Харьковской области приостановлено Нет финансирования этого проекта.

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В Харьковской области из-за отсутствия финансирования приостановлена реализация проекта "Стена" на границе с Россией (сейчас проект переименован в "Европейский вал").

Об этом сообщила председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная, передает УНИАН.

"Нет финансирования этого проекта, поэтому, насколько мне известно, он на территории Харьковской области не продолжается", - сказала Светличная.

По ее словам, на сегодняшний день в пределах области проводятся работы по поддержанию технического состояния уже построенных в рамках проекта сооружений.

"На сегодняшний день ведется поддержка тех сооружений и строительных работ, которые уже были проведены. Закупается, насколько мне известно, отдельная техника, передается нашими международными партнерами. Тот объем работ, который был проведен, на сегодня находится в надлежащем состоянии. Что касается дальнейшей работы этого проекта, то мне на сегодняшний день известна информация, что пока что продолжаться этот проект не будет", - рассказала Светличная.

Она также отметила, что в рамках усиления обороноспособности региона в области построен 31 опорный пункт для личного состава.

Напомним, в мае 2015 года правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена". Согласно документу, реализация проекта должна была занять четыре года (2015-2018) и обойтись в 4,1 млрд гривен. В 2015 году Госпогранслужба должна была получить 990 млн гривен, а в 2016 году - еще 1,2 млрд гривен. Но депутаты согласовали в госбюджете-2015 выделение 400 млн гривен на проект "Стена" и лишь 200 млн гривен - в госбюджете-2016.