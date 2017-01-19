Российские пограничники задержали мужчину, который пытался сбежать из Крыма на материковую Украину Задержанный с декабря 2016 года находится под домашним арестом.

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Российские пограничники задержали на админгранице Крыма мужчину, который пытался сбежать на материковую Украину в обход автомобильного пункта пропуска "Джанкой".

Об этом сообщает ТАСС

В российском ФСБ заявили, что документов при задержанном не оказалось, но пограничники выяснили, что 31-летний крымчанин с декабря 2016 года находится под домашним арестом за кражу.

"В настоящее время задержанный передан офицерам полиции для применения к нему более строгой меры пресечения", - отметили в управлении ФСБ.

Кроме кражи, задержанному инкриминируют преступление, предусмотренное ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ), максимальная санкция за которое - до двух лет лишения свободы

Напомним, летом 2016 года крымский блогер Юрий Ильченко, которого российские спецслужбы обвинили в экстремизме, сбежал из-под домашнего ареста на материковую Украину.