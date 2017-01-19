В Киеве поймали узбека, разыскиваемого Интерполом за крупные финансовые махинации Украина ожидает запроса о выдаче злоумышленника.

В Киеве арестовали гражданина Узбекистана, который находился в международном розыске за финансовые махинации.

Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Отмечается, что в отношении 33-летнего гражданина Республики Узбекистан по решению Соломенского суда был применен экстрадиционный арест.

Иностранец был задержан пограничниками на контрольно-пропускном пункте "Киев". При себе мужчина имел паспорт гражданина Доминиканской Республики и Узбекистана.

"По данным Интерпола, указанный гражданин находится в международном розыске по подозрению в присвоении более 91 млн долларов США, укрытия иностранной валюты на сумму около 200 млн долларов США и 271 тыс. 602 евро, легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности на сумму 77,4 млн швейцарских франков и 200 тыс. латвийских лат, а также служебном подлоге", - сообщили в прокуратуре.

Украина ожидает запрос от компетентных органов Узбекистана о выдаче злоумышленника для привлечения его к уголовной ответственности.

Напомним, ранее пограничники задержали гражданина Израиля и гражданина Беларуси, разыскиваемых Интерполом за уголовные преступления.