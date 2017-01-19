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В Киеве прошли крещенские купания

На Оболонской набережной воду Днепра освятил митрополит Онуфрий.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

19 января православные празднуют Крещение Господне. В этот день освящается вода и происходят купания в крещенской воде. Как это происходило на Оболони в Киеве, где находится Свято-Покровский собор УПЦ Московского патриархата, запечатлел корреспондент LB.ua.

В освящении вод Днепра принял участие митрополит Онуфрий. Среди гостей церемонии был замечен депутат Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

Предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет традиционно проводит свою церемонию в киевском Гидропарке. Как это происходит, можно посмотреть в прошлогодней галерее LB.ua.

Также купания в Киеве проводятся на Трухановом острове возле пешеходного моста, на озере Тельбин (Березняки), на Вербном озере (Оболонь) и ряде других мест.

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Тэги: фото, Крещение, репортаж, Вадим Новинский, митрополит Онуфрий

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