МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
Эффект Трампа
Эффект Трампа
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Маланка: как встречали старый Новый год на Буковине
Маланка: как встречали старый Новый год на Буковине
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
Кому мешали ФОПы?
Кому мешали ФОПы?
ГлавнаяОбществоОбразование

СБУ выявила незаконное зачисление иностранцев в киевский медвуз

Стоимость "услуг" составляла от трех до семи тысяч долларов.

СБУ выявила незаконное зачисление иностранцев в киевский медвуз
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили механизм противоправного зачисления иностранных студентов в одно из частных высших учебных медицинских заведений в Киеве.

Как сообщается на сайте спецслужбы, руководство учреждения через частную фирму подыскивало студентов, которые "завалили" экзамены на начальных курсах обучения. Дельцы предлагали им подготовить фиктивный пакет документов для зачисления на старшие курсы киевского вуза.

Злоумышленники подделывали официальные документы и других учебных медицинских заведений, в том числе тех, которые остались на временно оккупированных территориях. По другой схеме они фальсифицировали документацию о якобы обучении иностранцев в Крыму для зачисления сразу на третий курс. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что стоимость "услуг" составляла от трех до семи тысяч долларов.

Во время обысков в помещениях учебного заведения, офисе коммерсантов и по месту жительства фигурантов дела оперативники СБ Украины обнаружили 56 паспортов иностранных граждан, документы для зачисления и обучения студентов, электронные устройства с перепиской, которая доказывает проведение сделки, также большую сумму денег в иностранной валюте.

Новости по теме:

Тэги: СБУ, студенты, медики, ВУЗы

Читайте в разделе