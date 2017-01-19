​Львовский мусор будут прессовать в брикеты на территории города Запечатанный мусор в брикетах можно безопасно хранить и перевозить до года.

Фото: makulaturi.net.ua/

Львовский городской совет на внеочередном заседании в четверг принял план экстренных мер по предотвращению чрезвычайной экологической ситуации в связи с мусорным кризисом.

Как сообщается на сайте мэрии, в разных частях города будут оборудованы пять временных площадок для перегрузки и брикетирования мусора.

"Такие площадки не решат вопрос в комплексе, но позволят снизить напряжение. После брикетирования объем мусора уменьшается в шесть раз, а его дальнейшее обертывания промышленной пленкой делает эти брикеты герметичными. В таком состоянии ТБО намного легче транспортировать и легче находить места для его складирования. Есть полигоны, которые готовы принимать наш мусор только в таком состоянии. Мы делаем такие станции в каждом районе города, чтобы диверсифицировать нагрузки на них", - сообщил мэр города Андрей Садовый.

По его словам, запечатанный мусор в брикетах можно безопасно хранить и перевозить до года.

Горсовет Львова также призвал территориальные громады Украины разрешить вывоз мусора на их полигоны.

Напомним, 18 января львовская комиссия по чрезвычайным ситуациям признала ситуацию с мусором критической.

Проблемы с вывозом мусора у Львова продолжаются уже несколько месяцев. 29 мая 2016 года в селе Великие Грибовичи, где находится львовская свалка, начался пожар. Огонь вскоре потушили, но на следующий день произошел оползень, и под завалами оказались четыре человека - трое спасателей и работник коммунального предприятия. Тела трех человек нашли, четвертого до сих пор не нашли.

Сельсовет Великих Грибович после инцидента запретил Львову вывозить мусор на свалку. После этого город стал вывозить отходы на разные полигоны в области и других регионах.

Львов неоднократно обвинял центральную власть в игнорировании проблемы города. Партия мэра Львова "Самопомощь" не исключает, что это делается для того, чтобы навредить имиджу Садового и его рейтингам.