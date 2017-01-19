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В Запорожской области поймали прокуроров-наркоманов
Задержан сбытчик и потребитель наркотиков.
Генеральная инспекция совместно с департаментом экономики Генпрокуратуры задержали сбытчика и потребителя наркотиков, которыми были работники местной прокуратуры Запорожской области.
Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в фейсбуке.
"Пару лет за решеткой помогут осознать невозможность совмещать ведение уголовного производства и наркотические "дорожки", - отметил он.
Напомним, Генеральная инспекция ГПУ - орган, который призван расследовать преступления, совершенные прокурорами, - был сформирован в конце прошлого года.