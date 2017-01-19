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В Запорожской области поймали прокуроров-наркоманов

Задержан сбытчик и потребитель наркотиков.

В Запорожской области поймали прокуроров-наркоманов
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Генеральная инспекция совместно с департаментом экономики Генпрокуратуры задержали сбытчика и потребителя наркотиков, которыми были работники местной прокуратуры Запорожской области.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в фейсбуке.

"Пару лет за решеткой помогут осознать невозможность совмещать ведение уголовного производства и наркотические "дорожки", - отметил он.

Напомним, Генеральная инспекция ГПУ - орган, который призван расследовать преступления, совершенные прокурорами, - был сформирован в конце прошлого года.

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Тэги: наркотики, прокурор, Запорожская область

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