В Запорожской области поймали прокуроров-наркоманов Задержан сбытчик и потребитель наркотиков.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Генеральная инспекция совместно с департаментом экономики Генпрокуратуры задержали сбытчика и потребителя наркотиков, которыми были работники местной прокуратуры Запорожской области.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в фейсбуке.

"Пару лет за решеткой помогут осознать невозможность совмещать ведение уголовного производства и наркотические "дорожки", - отметил он.

Напомним, Генеральная инспекция ГПУ - орган, который призван расследовать преступления, совершенные прокурорами, - был сформирован в конце прошлого года.