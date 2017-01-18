В Харьковском госпитале умер боец АТО Пострадавшего жестоко избили по месту службы, после чего он напился уксуса.

Фото: Макс Требухов

В военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове скончался 34-летний военнослужащий, доставленный в госпиталь из района проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции в Харьковской области.

Мужчина был доставлен в Харьков из Северодонецкого госпиталя в тяжелом состоянии 8 января. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом костей носа, рвано-ушибленную рану ушной раковины, закрытую тупую травму грудной клетки и живота, химический ожог глотки, пищевода, желудка, верхних дыхательных путей.

"17 января, несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался", - говорится в сообщении.

Как сообщает местное издание NewsRoom, пострадавшего жестоко избили по месту службы, после чего он напился уксуса. В Харькове у него почти 10 дней держалась очень высокая температура, в итоге медики не смогли спасти пациента.

Полиция сообщает, что факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст.348 (посягательство на жизнь военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время следователем назначена экспертиза для установления причины смерти.

Ранее сообщалось, что в Харькове в жилом доме взорвалась граната. Один человек погиб, ущу один получил осколочные ранения.