Двое бойцов АТО получили ранения на Донбассе С начала суток боевики 30 раз обстреляли позиции украинских военных.

Фото: Макс Левін

С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе зафиксировано 30 обстрелов, в ходе которых двое бойцов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

На Мариупольском направлении из минометов террористы обстреливали Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия били по Славному, Павлополю, Гнутово, Талаковке, Новотроицкому, Широкино и Водяному. По Новотроицкому также огонь вел снайпер.

На Луганском направлении из минометов калибра 120 мм боевики обстреляли Новоалександровку и Троицкое, из 82-миллиметровых минометов - Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреляли Станицу Луганскую и Новозвановку. По Новозвановке также открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли позиции военных в районе Зайцево и Авдеевки.

Напомним, на Мариупольском направлении задержали гражданина РФ, воевавшего на стороне боевиков.