Двое бойцов АТО получили ранения на Донбассе
С начала суток боевики 30 раз обстреляли позиции украинских военных.
С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе зафиксировано 30 обстрелов, в ходе которых двое бойцов получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.
На Мариупольском направлении из минометов террористы обстреливали Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия били по Славному, Павлополю, Гнутово, Талаковке, Новотроицкому, Широкино и Водяному. По Новотроицкому также огонь вел снайпер.
На Луганском направлении из минометов калибра 120 мм боевики обстреляли Новоалександровку и Троицкое, из 82-миллиметровых минометов - Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреляли Станицу Луганскую и Новозвановку. По Новозвановке также открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов.
На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли позиции военных в районе Зайцево и Авдеевки.
Напомним, на Мариупольском направлении задержали гражданина РФ, воевавшего на стороне боевиков.