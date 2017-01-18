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Под Мариуполем задержали россиянина, воевавшего на стороне боевиков, - штаб АТО

Задержанный оказался жителем Краснодарского края РФ.

Под Мариуполем задержали россиянина, воевавшего на стороне боевиков, - штаб АТО
Архивное фото
Фото: www.sbu.gov.ua

Украинские военнослужащие задержали возле Мариуполя гражданина Российской Федерации, который воевал на стороне боевиков "ДНР".

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

"На Мариупольском направлении, вблизи позиций украинских военных задержан член российско-оккупационных войск. В ходе проверки документов установлено, что данное лицо является гражданином Российской Федерации, жителем города Курганинск Краснодарского края",- говорится в сообщении.

Отмечается, что у задержанного были обнаружены документы, подтверждающие его принадлежность к одному из подразделений незаконных вооруженных формирований ОРДО.

Напомним, ранее Украина потребовала от России компенсацию за обстрелы Мариуполя, Волновахи и Краматорска

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Тэги: Мариуполь, россияне, боевые действия на востоке Украины

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