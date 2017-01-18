В Киеве вооруженный мужчина ограбил почтовое отделение на 3 тыс. гривен Сделав два выстрела, грабитель приказал людям лечь на пол, забрал деньги из кассы и убежал.

Фото: glavpost.com.ua

В Днепровском районе Киева вооруженный мужчина ограбил почтовое отделение - он похитил из кассы около 3 тыс. гривен и скрылся.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"Произведя два выстрела, злоумышленник забрал из кассы деньги, после чего убежал в направлении промышленной зоны. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, на почту зашел молодой мужчина в возрасте около 18-20 лет в черной одежде, сделал два выстрела вверх, приказал всем лечь на пол, затем он забрал из кассы около трех тыс. гривен и убежал.

На месте обнаружены две гильзы, которые направили на экспертизу.

Отмечается, что на данной улице (Алма-Атинская) расположено лишь одно почтовое отделение - №92 "Укрпочты" - в районе поселка ДВРЗ.

Напомним, ранее в Запорожье полицейские со стрельбой задержали грабителя магазина.