В Киеве от сердечного приступа за рулем умер водитель маршрутки Мужчине было 66 лет.

Фото: pohnews.org

В Киеве во время работы умер водитель маршрутного такси.

Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на КП "Киевпастранс".

"Это произошло в автобусе №14 М (станция метро "Нивки" - Лесорассадник). Мужчина привез пассажиров на конечную остановку и внезапно скончался", - говорится в сообщении.

Водителю было 66 лет. Как выяснилось, у него случился сердечный приступ.

"Он работал у нас с 1972 года в АП-5. Все было хорошо. Он пришел на работу прошел медосмотр - проверил давление и алкотест. Дальше он вышел на маршрут, работал. А в 10:32 после "часа пика", на конечной, у него не выдержало сердце. Мы приносим свои соболезнования родным и близким нашего сотрудника и скорбим вместе с ними", - сообщили в "Киевпастрансе".