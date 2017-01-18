Из львовской психбольницы сбежала россиянка, которая устроила погром в ЗАГСе Женщина проходила в заведении судебно-психологическую экспертизу.

Фото: Варта-1

Во Львове из психиатрической больницы сбежала гражданка России Елена Яковлева, которая проходила судебно-психологическую экспертизу.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на источники в полиции.

Сообщается, что в июне 2016 года женщина приехала во Львов и родила ребенка, которого она оставила в роддоме. Медработники передали ребенка в детский дом. Через некоторое время женщина вернулась и потребовала вернуть младенца.

"Женщине объяснили, что это невозможно, потому что ребенка передали в детский дом. В течение двух дней эта женщина сидела под родильным домом и избила одну из его работниц", - рассказали в полиции.

Напомним, в сентябре 2016 года Яковлева пришла в ЗАГС и потребовала свидетельство о рождении ребенка. Документ ей не выдали. После этого она разбила окна в здании и облила кислотой одну из сотрудниц ЗАГСа. На россиянку завели дело по статье "хулиганство".

В декабре Яковлева разбила окно в Шевченковском отделе полиции, после чего ее задержали. Согласно постановлению Лычаковского суда от 21 декабря 2016 года, женщину направили в психиатрическую больницу для прохождения судебно-психологической экспертизы.