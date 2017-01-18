Во Львове продавец наркотиков пытался подкупить полицию За невмешательство в "наркобизнес" предлагали 120 тыс. гривен.

Фото: npu.gov.ua

Во Львове полицейские задержали организатора сбыта наркотиков при попытке передать 120 тыс. гривен взятки полицейским.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Правоохранители разоблачили группировку, которая распространяла в городе "тяжелые" наркотики - метадон, субутекс, амфетамин.

Организатором оказался ранее судимый, 34-летний местный житель. Как выяснилось, он привлек к своей деятельности "отдельных сотрудников полиции", которые "крышевали" наркобизнес за 10 тыс. - 20 тыс. гривен ежемесячно.

Фото: npu.gov.ua

В этот раз злоумышленник предложил взятку замначальника УВБ полиции области. Полковник сообщил об этом руководству и в прокуратуру, которая завела уголовные дела - по предложению неправомерной выгоды должностному лицу, а также - за злоупотребление властью или служебным положением отдельными работниками местной полиции и за прикрытие преступной деятельности наркоторговцев.

Напомним, в декабре полиция раскрыла схему вербовки украинцев на работу наркокурьерами в России.