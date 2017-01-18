Доброволец - герой публикаций LB.ua не может оплатить тренажер для реабилитации Участнику боевых действий нужна помощь на оплату веломобиля для больных ног. Нелли Вернер , журналист

Фото: facebook/iury.runov

Прошу помочь собрать деньги для Юрия Рунова, ветерана АТО, о котором LB.ua писал в 2014-15 гг. Юрий - участник «Автомайдана» (теперь – ГО «Автомайдан Киев»), во время Революции Достоинства в февральские дни развозил раненых и сам стоял на баррикадах. Весной 2014 г. пришел добровольцем в 39-й батальон территориальной обороны Днепра, был командиром роты, участвовал в боях в Донецкой области. С помощью читателей LB.ua мы собирали деньги и покупали все необходимое (от наколенников до приборов ночного видения) для Юры и его «Стрелковой роты», состоявшей из добровольцев.

На войне у Юрия возникла болезнь коленей.

«От сильного холода в землянках, от повышеных нагрузок, когда приходилось прыгать в окопы, или с борта с БТР с дополнительным весом до 40 кг (бронежилет, БК, оружие), я получил артроз. В ногу еще залетела пара осколков, но даже они не так повлияли», - объяснил Юрий. По сути, у бойца разрушились хрящи в коленях, возникли проблемы с костями. Еще летом 2014, когда эта болезнь впервые показала себя, я навещала Юрия в госпитале и написала об этом текст. Но тогда наш герой вернулся в строй еще почти на год, побывал в окружении под Иловайском, в других горячих точках. Последние 2 месяца в АТО дались ротному особенно тяжело – он с трудом передвигался, и был вынужден лечь в больницу.

В государственном медучреждении смогли предложить лишь поставить импланты вместо своих суставов. На помощь пришли врачи из частной клиники Ilaya, которая занимается восстановлением костей и суставов с помощью стволових клеток. Специалисты клиники самостоятельно нашли спонсоров на оплату лечения бойца. В 2016-м ему уже сделали 5 операций и еще столько же впереди.

Врачи прописали ветерану занятия на веломобиле – специальном тренажере для разработки ног после лечения такого рода травм:

Фото: скриншот видео/facebook Юрия Рунова

«Когда вводят стволовые клетки, нужно, чтоб ноги постоянно были в движении, не меньше 8 тысяч сгибаний в день, и без чрезмерных нагрузок», - рассказал бывший ротный, который теперь занимается по несколько часов в день, «наматывая круги» вокруг дома. Тренажер ему еще осенью, по минимальной цене около 40 тыс грн и в рассрочку, до нахождения средств, предоставила компания-поставщик. Но Юрий с его военной пенсией до сих пор не может закрыть долг перед продавцом.

Часть денег на оплату дали друзья и боевые товарищи Рунова, но дальше сборы не продвинулись. Постами на фейсбуке мы за ноябрь-декабрь «накраудфандили» всего 1000 грн. Сегодня, с учетом помощи от местных властей, Юрию осталось заплатить 6000 грн. Давайте поможем защитнику страны оплатить такое нужное для него оборудование.

Карта Приватбанка: 5168 7420 2112 8628 на имя Юрия Рунова.