Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
Маланка: как встречали старый Новый год на Буковине
Маланка: как встречали старый Новый год на Буковине
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
Зайцеве. Наполовину українське
Зайцеве. Наполовину українське
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
Эффект Трампа
Эффект Трампа
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Запорожье полицейские со стрельбой задержали грабителя магазина

Мужчина пытался оказать вооруженное сопротивление.

В Запорожье полицейские со стрельбой задержали грабителя магазина
Фото: Depositphotos/Elnur

В Запорожье полицейские задержали мужчину,  подозреваемого в разбойном нападении на магазин.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"17 января в полицию обратился сотрудник одного из частных предприятий, который сообщил, что двое неизвестных зашли в магазин по продаже и ремонту мобильных телефонов, где произвели несколько выстрелов в потолок. После этого грабители открыто завладели деньгами в сумме 2 тыс. долларов и скрылись в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Отрабатывая прилегающую территорию по горячим следам, полицейские заметили двух граждан, похожих по описанию на грабителей. Во время задержания один из них открыл по правоохранителям огонь из травматического пистолета. В ответ оперативники также применили оружие, ранив злоумышленника в ногу.

Задержанного - ранее судимого жителя Запорожья 1979 года рождения - доставили в больницу для оказания медпомощи. У него изъяли травматический пистолет с уничтоженными номерами и похищенные в магазине деньги.

Устанавливается личность второго грабителя. Открыто уголовное производство по статье "разбой".

Напомним, в ночь на  16 января в центре Олевска Житомирской области в перестрелке между местными и приезжими погиб человек, шестеро получили ранения.

Новости по теме:

Тэги: Запорожье, кражи и ограбления, стрельба

Читайте в разделе