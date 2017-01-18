Двое мужчин с помощью понтонного экскаватора пытались похитить электрокабель со дна Днестровского лимана
Пограничники сообщили об инциденте в полицию.
В Одесской области пограничники задержали двух мужчин, которые пытались демонтировать электрический кабель, проложенный по дну Днестровского лимана.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
"Двое граждан Украины недалеко от берега в районе морского торгового порта "Белгород-Днестровский", используя экскаватор на базе понтона, осуществляли незаконный демонтаж кабеля, проходящего по дну лимана", - говорится в сообщении.
Эти мужчины в прошлом месяце уже задерживались за нарушение правил пограничного режима. Они пытались незаконно демонтировать из грунта кабель электропитания в районе населенного пункта Маяки.
Пограничники сообщили об инциденте в полицию. Проводятся следственные действия.
Напомним, в 2015 году в киевском метро украли кабеля на 350 тыс. гривен.