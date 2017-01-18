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​Двое мужчин с помощью понтонного экскаватора пытались похитить электрокабель со дна Днестровского лимана

Пограничники сообщили об инциденте в полицию.

​Двое мужчин с помощью понтонного экскаватора пытались похитить электрокабель со дна Днестровского лимана
Фото: dpsu.gov.ua

В Одесской области пограничники задержали двух мужчин, которые пытались демонтировать электрический кабель, проложенный по дну Днестровского лимана.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Двое граждан Украины недалеко от берега в районе морского торгового порта "Белгород-Днестровский", используя экскаватор на базе понтона, осуществляли незаконный демонтаж кабеля, проходящего по дну лимана", - говорится в сообщении.

Эти мужчины в прошлом месяце уже задерживались за нарушение правил пограничного режима. Они пытались незаконно демонтировать из грунта кабель электропитания в районе населенного пункта Маяки.

Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники сообщили об инциденте в полицию. Проводятся следственные действия.

Напомним, в 2015 году в киевском метро украли кабеля на 350 тыс. гривен.

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Тэги: кражи и ограбления, Одесская область, пограничники

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