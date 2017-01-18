Завтра в Киеве до -6 градусов Температура воздуха ночью -10...-12 градусов.

Фото: Макс Левин

19 января в Киеве ожидается переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10...-12 градусов, днем -4...-6 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ночью и утром местами туман, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10...-17 градусов, днем -3...-10 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -15...-20 градусов, днем -5...-10 градусов.

В Моршине без существенных осадков, ночью -11...-13 градусов, днем -4...-6 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, ночью -10...-12 градусов, днем -6...-8 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, ночью -13...-15 градусов, днем -4...-6 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -8...-15 градусов, днем -3...-10 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10...-16 градусов, днем -3...-9 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10...-16 градусов, днем -3...-10 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10 градусов, днем -1...-6 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью небольшой мокрый снег, днем местами небольшой мокрый снег, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха на протяжении суток -1...-6 градусов.

В Ялте ночью небольшой мокрый снег, днем местами небольшой мокрый снег. Температура на протяжении суток -2...-4 градуса.