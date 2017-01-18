Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы "Человек года – 2016"

В соответствии с решением Высшего Академического Совета общенациональной программы «Человек года», обладателями международных и специальных премий 21-й общенациональной программы «Человек года-2016» стали:

«Международная премия в области общественно-политической деятельности» – Президент Словацкой Республики Андрей КИСКА

Президент Словакии отстаивает интересы Украины на самом высоком международном уровне, демонстрирует решительную позицию поддержки по отношению к Украине, является активным непосредственным участником всех проектов и решений по Украине и сотрудничества с ней в рамках работы заседаний стран-участниц Вышеградской четверки, которые активно защищают и лоббируют интересы Украины в ЕС.

«Международная премия в области дипломатии» – Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине Марюс ЯНУКОНИС

За последние три года Украина и поддержка украинских реформ были в топ списке приоритетов международной политики Литвы. Литва выступает главным адвокатом интересов Украины в Евросоюзе и поддерживает ее в евроинтеграционных начинаниях. При непосредственном содействии Посла активно развивается сотрудничество между Украиной и Литвой в области экономики, транспортных коридоров, в транспортно-транзитной морской сфере, энергетике, культуре, в сохранении исторического наследия.

«Международная премия в области развития международных экономических отношений» – предприниматель, меценат и общественный деятель, Председатель правления Корпорации «Тяньши» Ли ЦЗИНЮАНЬ

Член Китайской Ассоциации промышленного развития, вице-президент подразделения Всемирной Ассоциации китайского развития бизнеса, иностранных ассоциаций по экономическому сотрудничеству. За выдающийся вклад в дело общества и здравоохранения удостоен многочисленных званий и наград.

«Международная премия «За укрепление культурных контактов и духовное сближение народов» - выдающийся певец и композитор Фаррух ЗАКИРОВ

Фаррух Закиров – выдающийся певец и композитор, основатель и вдохновитель группы «Ялла», Народный артист Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.

«Международная премия в области культуры и искусства» - Заслуженный артист Украины Василий ПОПАДЮК

Украинский скрипач, пианист, основатель группы PapaDuke, исполняет музыку в стилях world music, latino, gypsy, jazz. Заслуженный артист Украины.

«Международная премия в области культуры и искусства» – известная оперная певица, солистка Венской оперы Зоряна КУШПЛЕР

Украинская оперная певица, лауреат международных конкурсов, выступает на лучших оперных сценах мира. Солистка Венской оперы. Ее репертуар насчитывает более 50 оперных партий.

Специальная премия им.Михаила Воронина «За высокий стиль жизни» - Народный артист Украины Игорь ПОКЛАД

Выдающийся украинский композитор и опермейстер, Народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Международные и специальные премии за 2016 год будут вручены их обладателям во время проведения 21-й церемонии вручения премии «Человек года – 2016», которая состоится 25 марта 2017 года в Национальной опере Украины.