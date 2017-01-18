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Определены лауреаты 21-й общенациональной программы "Человек года– 2016" Пресс-релиз

Генеральная дирекция общенациональной программы «Человек года» сообщает средствам массовой информации, что 17 января 2017 г. подведены окончательные итоги экспертного опроса за 2016 год, и представляет общественности имена лучших украинских профессионалов, которые за свои достижения в 2016 году определены лауреатами 21-й общенациональной программы «Человек года-2016» в 19–ти профессиональных номинациях Программы.

Торжественная церемония вручения Премии «Человек года – 2016» состоится 25 марта 2017 года в Национальной опере Украины.

ВНИМАНИЕ! Имена претендентов подаются в алфавитном порядке :

«Мэр года»

  1. БОВА Юрий – Мэр г. Тростянец
  2. ПАНКОВ Андрей – Мэр г. Краматорск
  3. СУХОМЛИН Сергей – Мэр г. Житомир

«Промышленник года»

  1. БЕРГЕМАН Геннадий – Генеральный директор ПАО «Евраз – Днепропетровский металлургический завод им.Петровского»
  2. МИРОШНИК Ирина – Председатель правления ОАО «Укрпластик»
  3. ЧЕРНЯК Роман – Генеральный директор ПАО «Авто КрАЗ»

«Предприниматель года»

  1. МИХАЙЛИШИН Петр – Генеральный директор национальной сети ТЦ «Эпицентр К»
  2. СИНЮК Борис  – Директор ООО «Карпатыгаз»
  3. ТЕЛЮЩЕНКО Иван – Генеральный директор ООО «Керамейя»

«Менеджер года»

  1. ДИДЕНКО Светлана Генеральный директор ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница»
  2. ЛИЗАНЕЦ Михаил Генеральный директор ООО « Манивео быстрая финансовая помощь »
  3. МИНЕНКО Яна Председатель правления АО «Рено Украина»

«Лидер логистической отрасли года»

  1. Группа компаний «ПРАЙМ»  – Генеральный директор Дмитрий Лёушкин
  2. Компания «ПАН Л огистик» – Директор Александр Петренко
  3. Компания «УВК Украина» - Генеральный директор Владимир Старостин

«Жилой комплекс года»

  1. ЖК «ЛЕСНОЙ КВАРТАЛ»
  2. ЖК «ПИОНЕРСКИЙ КВАРТАЛ»
  3. ЖК « НОВАЯ БУЧА»

«Аграрий года»

  1. ДУШЕЙКО Андрей – Директор СООО « Днипро »
  2. ИЛЬЧЕНКО Виталий –  Генеральный директор  «Компании «Укравит»
  3. СПИВАК Александр – Директор ООО « Староконстантиновсахар»

«Лидер ресторанного бизнеса года»

  1. ЗАПОРОЖЕЦ Дмитрий – собственник сети ресторанов «First Line Group»
  2. КАФА Усама – собственник сети ресторанов «L ’ Kafa»
  3. САВИЛОВ Александр собственник сети ресторанов «Salateira»

«Лидер цифровой отрасли года»

  1. IT-компания INOVECS – основатель и руководитель Алекс Луцкий
  2. IT- компания GlobalLogic Украина – управляющий директор – Игорь Беда
  3. Интернет-компания «GEPUR» – основатель и руководитель Екатерина Садовская

«Деятель искусства года»

  1. БАРЫШЕВСКИЙ Антоний  –  пианист, солист Национальной филармонии Украины, лауреат многочисленных международных фестивалей
  2. БОГОМАЗОВ Дмитрий – театральный режисер , заслуженый деятель искусств Украины
  3. СОЛОВЬЯНЕНКО Анатолий – художественный руководитель Национального академического театра оперы и балета им.Т.Шевченко, Народный артист Украины

«Спортсмен года»

  1. ВЕРНЯЕВ Олег – Олимпийский чемпион и Чемпион Мира 2016 г. по спортивной гимнастике
  2. КУЛИШ Сергей – серебрянный призер Олимпийских игр 2016 г. по пулевой стрельбе
  3. ЧЕБАН Юрий – Олимпийский чемпион 2016 г. по гребле на каноэ

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