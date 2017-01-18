Определены лауреаты 21-й общенациональной программы "Человек года– 2016"

Генеральная дирекция общенациональной программы «Человек года» сообщает средствам массовой информации, что 17 января 2017 г. подведены окончательные итоги экспертного опроса за 2016 год, и представляет общественности имена лучших украинских профессионалов, которые за свои достижения в 2016 году определены лауреатами 21-й общенациональной программы «Человек года-2016» в 19–ти профессиональных номинациях Программы.

Торжественная церемония вручения Премии «Человек года – 2016» состоится 25 марта 2017 года в Национальной опере Украины.

ВНИМАНИЕ! Имена претендентов подаются в алфавитном порядке :

«Мэр года»

БОВА Юрий – Мэр г. Тростянец ПАНКОВ Андрей – Мэр г. Краматорск СУХОМЛИН Сергей – Мэр г. Житомир

«Промышленник года»

БЕРГЕМАН Геннадий – Генеральный директор ПАО «Евраз – Днепропетровский металлургический завод им.Петровского» МИРОШНИК Ирина – Председатель правления ОАО «Укрпластик» ЧЕРНЯК Роман – Генеральный директор ПАО «Авто КрАЗ»

«Предприниматель года»

МИХАЙЛИШИН Петр – Генеральный директор национальной сети ТЦ «Эпицентр К» СИНЮК Борис – Директор ООО «Карпатыгаз» ТЕЛЮЩЕНКО Иван – Генеральный директор ООО «Керамейя»

«Менеджер года»

ДИДЕНКО Светлана – Генеральный директор ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» ЛИЗАНЕЦ Михаил – Генеральный директор ООО « Манивео быстрая финансовая помощь » МИНЕНКО Яна – Председатель правления АО «Рено Украина»

«Лидер логистической отрасли года»

Группа компаний «ПРАЙМ» – Генеральный директор Дмитрий Лёушкин Компания «ПАН Л огистик» – Директор Александр Петренко Компания «УВК Украина» - Генеральный директор Владимир Старостин

«Жилой комплекс года»

ЖК «ЛЕСНОЙ КВАРТАЛ» ЖК «ПИОНЕРСКИЙ КВАРТАЛ» ЖК « НОВАЯ БУЧА»

«Аграрий года»

ДУШЕЙКО Андрей – Директор СООО « Днипро » ИЛЬЧЕНКО Виталий – Генеральный директор «Компании «Укравит» СПИВАК Александр – Директор ООО « Староконстантиновсахар »

«Лидер ресторанного бизнеса года»

ЗАПОРОЖЕЦ Дмитрий – собственник сети ресторанов « First Line Group » КАФА Усама – собственник сети ресторанов «L ’ Kafa» САВИЛОВ Александр - собственник сети ресторанов «Salateira»

«Лидер цифровой отрасли года»

IT-компания INOVECS – основатель и руководитель Алекс Луцкий IT- компания GlobalLogic Украина – управляющий директор – Игорь Беда Интернет-компания «GEPUR» – основатель и руководитель Екатерина Садовская

«Деятель искусства года»

БАРЫШЕВСКИЙ Антоний – пианист, солист Национальной филармонии Украины, лауреат многочисленных международных фестивалей БОГОМАЗОВ Дмитрий – театральный режисер , заслуженый деятель искусств Украины СОЛОВЬЯНЕНКО Анатолий – художественный руководитель Национального академического театра оперы и балета им.Т.Шевченко, Народный артист Украины

«Спортсмен года»