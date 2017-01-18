Определены лауреаты 21-й общенациональной программы "Человек года– 2016" Пресс-релиз
Генеральная дирекция общенациональной программы «Человек года» сообщает средствам массовой информации, что 17 января 2017 г. подведены окончательные итоги экспертного опроса за 2016 год, и представляет общественности имена лучших украинских профессионалов, которые за свои достижения в 2016 году определены лауреатами 21-й общенациональной программы «Человек года-2016» в 19–ти профессиональных номинациях Программы.
Торжественная церемония вручения Премии «Человек года – 2016» состоится 25 марта 2017 года в Национальной опере Украины.
ВНИМАНИЕ! Имена претендентов подаются в алфавитном порядке :
«Мэр года»
- БОВА Юрий – Мэр г. Тростянец
- ПАНКОВ Андрей – Мэр г. Краматорск
- СУХОМЛИН Сергей – Мэр г. Житомир
«Промышленник года»
- БЕРГЕМАН Геннадий – Генеральный директор ПАО «Евраз – Днепропетровский металлургический завод им.Петровского»
- МИРОШНИК Ирина – Председатель правления ОАО «Укрпластик»
- ЧЕРНЯК Роман – Генеральный директор ПАО «Авто КрАЗ»
«Предприниматель года»
- МИХАЙЛИШИН Петр – Генеральный директор национальной сети ТЦ «Эпицентр К»
- СИНЮК Борис – Директор ООО «Карпатыгаз»
- ТЕЛЮЩЕНКО Иван – Генеральный директор ООО «Керамейя»
«Менеджер года»
- ДИДЕНКО Светлана – Генеральный директор ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница»
- ЛИЗАНЕЦ Михаил – Генеральный директор ООО « Манивео быстрая финансовая помощь »
- МИНЕНКО Яна – Председатель правления АО «Рено Украина»
«Лидер логистической отрасли года»
- Группа компаний «ПРАЙМ» – Генеральный директор Дмитрий Лёушкин
- Компания «ПАН Л огистик» – Директор Александр Петренко
- Компания «УВК Украина» - Генеральный директор Владимир Старостин
«Жилой комплекс года»
- ЖК «ЛЕСНОЙ КВАРТАЛ»
- ЖК «ПИОНЕРСКИЙ КВАРТАЛ»
- ЖК « НОВАЯ БУЧА»
«Аграрий года»
- ДУШЕЙКО Андрей – Директор СООО « Днипро »
- ИЛЬЧЕНКО Виталий – Генеральный директор «Компании «Укравит»
- СПИВАК Александр – Директор ООО « Староконстантиновсахар»
«Лидер ресторанного бизнеса года»
- ЗАПОРОЖЕЦ Дмитрий – собственник сети ресторанов «First Line Group»
- КАФА Усама – собственник сети ресторанов «L ’ Kafa»
- САВИЛОВ Александр - собственник сети ресторанов «Salateira»
«Лидер цифровой отрасли года»
- IT-компания INOVECS – основатель и руководитель Алекс Луцкий
- IT- компания GlobalLogic Украина – управляющий директор – Игорь Беда
- Интернет-компания «GEPUR» – основатель и руководитель Екатерина Садовская
«Деятель искусства года»
- БАРЫШЕВСКИЙ Антоний – пианист, солист Национальной филармонии Украины, лауреат многочисленных международных фестивалей
- БОГОМАЗОВ Дмитрий – театральный режисер , заслуженый деятель искусств Украины
- СОЛОВЬЯНЕНКО Анатолий – художественный руководитель Национального академического театра оперы и балета им.Т.Шевченко, Народный артист Украины
«Спортсмен года»
- ВЕРНЯЕВ Олег – Олимпийский чемпион и Чемпион Мира 2016 г. по спортивной гимнастике
- КУЛИШ Сергей – серебрянный призер Олимпийских игр 2016 г. по пулевой стрельбе
- ЧЕБАН Юрий – Олимпийский чемпион 2016 г. по гребле на каноэ